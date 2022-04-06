لغز فى الجريمة 4.. غموض سر وفاة الملحن سيد دوريش منذ 99 عاما

كتب - أحمد عبد الهادى

يعرض اليوم السابع من خلال سلسة حلقات تقدمها لقرائها في شهر رمضان الكريم بعنوان" لغز في الجريمة" والتي توضح عددا من الجرائم الخطيرة التي أصبحت تملأ صفحات الحوادث بمختلف أنحاء العالم على جرائم قتل وسرقة ونصب.

وفى حلقة اليوم نستعرض، قصة سيد درويش علامة التلحين المصرية المعروفة، الذى مازال حتى الآن لغز وفاته يصعب حله، ولا أحد يعلم من الجانى، وهل قتل أيقونة الفن المصرية "سيد درويش"، الإنجليز أم خيانة صديق، أقاويل وروايات لم يثبت صحتها ولم نصل حتى الان لحقيقتها.

وذكرت رواية أخري، هى تناول جرعة زائدة من "الكوكايين" أدت لوفاته على الفور، أما الرواية الثالثة وهى على عهدة عائشة عبد العال، ملهمة سيد درويش، إن صديقًا لسيد، كان يحب مطربة مغمورة، وطلب من سيد أن يمرنها، ولكن بعد فترة اقتنع سيد درويش أن صوتها سيئ ولا يمكن أن تصبح مطربة مشهورة فتركها، ما أثار حفيظتها، فقالت لحبيبها، إن سيد درويش حاول مغازلتها، فقام هذا الصديق بتقديم كأس خمر به مورفين لسيد درويش ليفارق الحياة على أثر هذا الكأس، ومر قرن من الزمان وما زالت حادثة موت "سيد درويش" لغزًا لم يتم اكتشافه حتى وقتنا هذا.

واحترف "سيد درويش" الموسيقى والعزف على العود، وتعلم كتابة النوتة الموسيقية، وسافر إلى القاهرة سنة 1917، وهناك اشتهر شهرة كبيرة، ولحن لجميع فرق المسرح في شارع "عماد الدين".