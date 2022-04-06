كوريا الجنوبية تضخ 342 مليون دولار لدعم ضحايا حريق الغابات

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أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية أنها ستضخ 417 مليار وون (342 مليون دولار أمريكي) لدعم ضحايا حرائق الغابات الهائلة التي ضربت المناطق الساحلية الشرقية وإقليم كيونغ سانغ الشمالي في الشهر الماضي.



وأفاد مسؤولون في مقر القيادة المركزية لمكافحة الكوارث والسلامة، في بيان وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبة، اليوم الأربعاء، بأن الحكومة المركزية والحكومات المحلية ستنفق إجمالي 290.3 مليار وون 126.7 مليار وون على التوالي لتخفيف الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات التي بدأت في بلدة أولجين الواقعة على بعد 330 كيلومترًا جنوب شرقي سول في 4 مارس، وامتدت إلى المناطق المجاورة لها في إقليم كانغ وون.



وكانت تلك الحرائق هي ثاني أكبر الحرائق في البلاد على الإطلاق، حيث دمرت 20,523 هكتار من الغابات وتسببت في أضرار مالية قدرها 226.1 مليار وون.



وسيتم استخدام صندوق الكوارث لإصلاح المنازل المدمرة والمرافق الأخرى وبناء منازل مسبقة الصنع لضحايا الحرائق وتقديم المساعدة المالية لهم.