كوريا الجنوبية تسجل 286 ألفا و294 إصابة جديدة و371 وفاة بفيروس كورونا

وأفادت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية في نسختها الإنجليزية، اليوم الأربعاء، أن حصيلة إصابات كوفيد-19 ارتفعت بذلك إلى 14 مليونا و553 ألفًا و644 حالة إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 18 ألفا و33 حالة وفاة.

وأشارت الوكالة إلى أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل بلغ 44.5 مليون، أو 86.7% من أصل 52 مليون نسمة، بينما تلقى 64% جرعات معززة.