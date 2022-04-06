كل ما تريد معرفته عن مؤتمر COP27

كتبت أسماء أمين

سيكون مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ لعام 2022 ، باسم COP27 ، هو مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين المعني بتغير المناخ ، الذي سيعقد في شرم الشيخ ، مصر ، في عام 2022.

بالتوازى مع الاهتمام العالمى بقضية التغيرات المناخية، تعد استضافة مصر للمؤتمر السابع والعشرين، للدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية المعروف بـ (27 COP) نهاية عام 2022، له عدد من المكاسب المتوقعة على المستويات المحلية الدولية والبيئة والاقتصادية والسياسية.



المكاسب الاقتصادية 1- استضافة مصر لمؤتمر (27 COP) له مكسب على المستوى الاقتصادى، حيث سيساهم فى الترويج السياحي لمصر، وسيكون جاذبا للاستثمارات من شراكات دولية وإقليمية.

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‏2- مؤتمر (27 COP) سيعمل على الترويج للصناعة والمنتجات المصرية والحرف والصناعة التقليدية، التى ستعرض على هامش المؤتمر.



المكاسب السياسية 1- على المستوى السياسى فاستضافة مصر لمؤتمر (27 COP) سيتم توظيفه للدفع بأولويات القضايا المصرية، على رأسها الأمن المائي المصرى، وكيفية تأثير تغير المناخ عليه.

2- كما سيساهم مؤتمر (27 COP)، فى دعم الثقل الرئاسي والتواجد المصرى في المحافل الدولية الرئيسية ومنها G20، وطرح مبادرات في مجال تغير المناخ والمياه، والآثار العابرة للحدود لجهود التكيف وخفض الانبعاثات.