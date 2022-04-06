في جولة مسائية.. نائب محافظ بني سويف "بلال حبش" يتفقد الحالة العامة ومعارض" أهلا رمضان

فريق المحافظات

قام السيد بلال حبش نائب محافظ بني سويف بجولة مسائية بمدينة ناصر ، حيث تفقد الحالة العامة للشوارع والموقف الخدمي بالمركز والمدينة ، وعدد من الأسواق ومعارض أهلا رمضان ، مطمئنا على توافر السلع بها ، والتسهيلات المقدمة من الجهاز التنفيذي بالوحدة المحلية ، حيث رافقه الأستاذ على يوسف رئيس المدينة ، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وجه " حبش " مسؤولي الوحدة المحلية بالمتابعة الميدانية المستمرة ، وضرورة العمل المتواصل لمنع أية إشغالات مخالفة قد تعوق حركة السير والمرور ، مع رفع مستوى النظافة بشكل مستمر ، مشددا على التعامل السريع مع أية شكاوى أو مشكلة طارئة ، مؤكدا على توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بالتواجد الميداني بالقرب من المواطنين ومعاينة مستوى الخدمات دون الاعتماد على التقارير المكتبية فقط.

كما تفقد" حبش " توسعة مدخل الشناوية ، وطريق مصر أسيوط الزراعي،حيث يجري تنفيذ ذلك لحل مشكلة التكدس المروري بالمنطقة الحيوية ، مشددا على ضرورة المتابعة اللحظية للموقف التنفيذي.