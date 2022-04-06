اليوم السابع
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الأربعاء، 06 أبريل 2022 02:49 ص
أكرم القصاص
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في جولة مسائية.. نائب محافظ بني سويف "بلال حبش" يتفقد الحالة العامة ومعارض" أهلا رمضان

الأربعاء، 06 أبريل 2022 02:49 ص
في جولة مسائية.. نائب محافظ بني سويف "بلال حبش" يتفقد الحالة العامة ومعارض" أهلا رمضان معارض" أهلا رمضان "
فريق المحافظات

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قام السيد بلال حبش نائب محافظ بني سويف بجولة مسائية بمدينة ناصر ، حيث تفقد الحالة العامة للشوارع والموقف الخدمي بالمركز والمدينة ، وعدد من الأسواق ومعارض أهلا رمضان ، مطمئنا على توافر السلع بها ، والتسهيلات المقدمة من الجهاز التنفيذي بالوحدة المحلية ، حيث رافقه الأستاذ على يوسف رئيس المدينة ، وعدد من التنفيذيين المعنيين.
 

وجه " حبش "  مسؤولي الوحدة المحلية  بالمتابعة الميدانية المستمرة ، وضرورة العمل المتواصل  لمنع أية إشغالات مخالفة قد تعوق حركة السير والمرور ، مع رفع مستوى النظافة بشكل مستمر ، مشددا على التعامل السريع مع أية شكاوى أو مشكلة طارئة ، مؤكدا على توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بالتواجد الميداني بالقرب من المواطنين ومعاينة مستوى الخدمات دون الاعتماد على  التقارير المكتبية فقط.

 

كما تفقد" حبش " توسعة مدخل الشناوية ، وطريق مصر أسيوط الزراعي،حيث يجري تنفيذ ذلك لحل مشكلة التكدس المروري بالمنطقة الحيوية ، مشددا على ضرورة المتابعة اللحظية للموقف التنفيذي.

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معارض أهلا رمضان

بني سويف

توافر السلع

مدينة ناصر

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