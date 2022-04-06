فرض حظر تجول في البيرو بعد تظاهرات احتجاجا على ارتفاع سعر الوقود

أعلن رئيس البيرو بيدرو كاستيو فرض حظر تجول في العاصمة ليما، وفي مدينة كالاو المجاورة، بعد تظاهرات نظمتها شركات نقل شابتها أعمال عنف احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود.

ودخل حظر التجول الذي يطال نحو 10 ملايين نسمة، حيز التنفيذ عند الفجر وسيظل ساريا حتى منتصف ليل الثلاثاء لمواجهة "أعمال العنف التي أثارتها بعض الجماعات" و "من أجل استعادة السلام والنظام"، وفق ما قال كاستيلو في خطاب متلفز.

واندلعت صدامات بين المتظاهرين والشرطة الاثنين في عدة مناطق في البيرو خلال إضراب لشركات النقل، في أول نزاع اجتماعي يواجهه رئيس الدولة منذ انتخابه في يوليو الماضي.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود والرسوم وكذلك أسعار المواد الغذائية إلى خروج تظاهرات تسببت في قطع الطرق وتعليق الدراسة في عدة مناطق.

وشاب التظاهرات أعمال نهب في متاجر بجنوب البلاد وشرقها. وفي إيكا التي تبعد 300 كيلومتر من ليما، أضرمت النيران في عدة نقاط لتحصيل الرسوم في طريق "بان أميريكانا" السريع، أحد المحاور الرئيسية في البلاد.

وأصدرت الحكومة مرسوماً بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 بالمئة، بحيث يصل إلى ما يعادل 277 دولارا اعتبارا من الأول من مايو.