فتوى مجلس الدولة تلزم "تعليم القليوبية" بسداد 9 ملايين جنيه للتأمين الصحى

كتب - أحمد عبد الهادي

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فتوي انتهت فيها الي إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية بأداء مبلغ مقداره (9590988) تسعة ملايين وخمسمائة وتسعون ألفًا وتسعمائة وثمانية وثمانون جنيهًا قيمة المتبقي من اشتراكات التأمين الصحي للطلاب عن العام الدراسي (2019/2020م) إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي،

وقالت الجمعية، إنه وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان نظام التأمين الصحي المقرر بالقانون رقم (99) لسنة 1992 يطبق على طلاب مدارس محافظة القليوبية حسبما سبق بيانه، وإذ ثبت من الأوراق المقدمة من الهيئة – عارضة النزاع - أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية لم تُورِّد إليها كامل قيمة هذه الاشتراكات عن العام الدراسي (2019/2020م)، وكان إجمالي الاشتراكات عن هذا العام الدراسي مبلغًا مقداره (17359404) جنيهات، وقامت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية بسداد مبلغ مقداره (7768416) جنيهًا، ومن ثم يتبقى في ذمتها مبلغ مقداره (9590988) جنيهًا.

وإذ لم تنازع محافظة القليوبية في أعداد الطلاب المقيدين بمدارس مديرية التربية والتعليم بالمحافظة خلال العام الدراسي المشار إليه، أو في مقدار المبلغ محل المطالبة، ولم تقدم دليلا يناهضه، ولم ترد على موضوع النزاع إبان استيفائه من إدارة الفتوى المختصة، فإنه يتعين إلزامها بأداء هذا المبلغ إلى الهيئة المذكورة.