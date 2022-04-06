"غرائب خلف القضبان".. كان حلمه يبقى دكتور ومعجزة أنقذته من الإعدام

كتب أحمد حسنى

في عالم الجريمة كل شيء مباح، اتهام وتخفي وإلصاق التهم بأخرين، ففي النهاية خلف القضبان كل شيء يمكن فعله، لكن ورغم هذا فالحقيقة أيضاً لا يمكن إخفائها مهما طال الزمان، ومهما كان فاعلها فلابد ان تاتي اللحظة الفارقة التي تكشف فيها الحقائق، ويعود الحق لإصحابه، اليوم السابع يقد خلال شهر رمضان حلقات متتالية تحت عنوان " غرائب ىخلف القضبان" من وقائع كتاب " أغرب القضايا" للمستشار بهاء أبو شقة.

الحلقة الخامسة

وتتلخص هذه القصة في سيدة مسنة من أقصى قرى الصعيد، أرسلت حفيدها لشقيقها الذى يعمل بواب بإحدى العمارات بالجيزة بجوار الجامعة، لكن الحياة دائما لا تسير بشكل واحد، فى إحدى الأيام كان الشاب يقف بجوار شقيق جدته أسفل العمارة، التقى بسيدة جميلة ومثيرة وثرية تسكن شقة فاخرة تطل عـلى النيـل فى العمارة التى يقف على أبوابها.. ووقفت أمامه ورمقته بنظرة طويلة من أعلى رأسه حتى أخمص قدميه.. وأطالت النظـرة فتـرة بعـد أن فحصـته ً جيـدا، وسألت البواب – يبقى مين الأمور ده؟..ويرد الرجل باستحياء وخجل: خدامك يا ست.. ده ولـد بلـدياتى.. جـه من البلد ودخل الطب.. أصله فقير ويتيم وعاوز يطلع دكتور.



الجريمة

كان تلك النظرات بداية اللعنة، فلم يطل انتظــاره.. لاحقتــه السيدة ذات الجمال الجاذب وســعت إليــه.. دعتــه إلى شــقتها الفــاخرة واستحوذت عليه وامتلكته بسهولة ويسـر... اشـترت لـه الملابـس الغالية وأذقته الأطعمة الشهية الدسـمة التـى عـاش محروم من تذوقها، مضت عـلى الفتـى الريفـى شـهور ولم يذهب إلى الجامعة ولم يفتح كتاب، غارق فى عسلها السيدة لا يرى إلى جمالها، حولته مـن طالـب جـامعى إلى عبـد لإشـباع نزواتهـا،ّ وبـات مسـحور بجمالها وقد ملأ حبه لها عليه حياته. ً

وكما هى الحياة تتغير دائما، فوجىء الشاب بأن السيدة تتحول عنه، لم تعد تلاحقه، زهدتـه.. ّصـدته.. طردته من عالمها، وأخرجتـه مـن جنتهـا أفهمتـه –فى البدايـة− أن أحـد الرجـال ّ تقـدم، لخطبتها وأنها ستتزوج منه وعليه أن يبتعد عنها، فساقه خياله الهزيل وفكره السقيم إلى أن يعرض عليها الزواج، فقابلته بالسخرية.



عنف

ضاع الشاب بين نهارً فى إدمان المخدرات وليلاً يحلم بليلة واحدةً من ليالى عشيقته يحتسى الخمر بلا هوان، فقد أصبح الموت والحياة بالنسبة له شىء واحد، فلا هو يستطيع أن يعود لجدته التى كرست حياتها من أجله خالى الوفاض مدمناً للخمر فقرر أن يتخلص ممن كانت سبب فى تدمير حياته.

ذهب متسللا إلى شقة حبيبته ولم يدربنفسه إلا وهو ينهال على جسدها بعدة طعنات وضربات متلاحقة، واعترف الشاب بجريمته أمام النيابة، وقضت المحكمة بالإعدام شنقاً.



سكين

كان للمستشار بهاء أبو شقة رأى أخر فتقدم لمحكمة النقض لإعادة محاكمة الشاب، معتمداً فى مذكرته للمحكمة أن الجريمة حدث فى تمام الساعة العاشرة مساء وفتح المحضر فى الساعة الحادية عشر، وعمر المتهم فى الساعة العاشرة لم يكن تعدى الثمانية عشر من عمره، مما يؤدى أن المتهم يعتبر حدث خلال ارتكابه للجريمة، وأن بلوغه لسن الثمانية عشر كان يستلزم وقع الجريمة بعد الساعة الثانية عشر، وعليه أصدرت محكمة النقض قرارا بإلغاء حكم الإعدام وإعادة محاكمة المتهم من جديد.

انقلبت القضية رأساً على عقب، بعد اكتشاف أن الشاب الذى كان بمرافقة السيدة قبل وفاتها هو من نفذ الجريمة وقتل عشيقته قبل أن يأتى المتهم ويظن أنها على قيد الحياة ويسدد لها طعنات متتالية.



متهم

تفاصيل هذا المشهد كانت بأن العشيق الآخر ظن أن السيدة ستتركه كما تركت من قبله، فصمم على قتلها وهو ما حدث باستخدام أداة حديدية فوق رأسها قبل أن يدخل الشاب المتهم وهو ليس فى وعيه، سدد إليها طعنات وهى قد فارقت الحياة على يد عشيقها من قبل الطعنات، وخوفا من افتضاح الأمر قام القاتل الأصلى بضرب الشاب على رأسه ليفقد الوعى ممسكاً بسكينه لتنطبق كافة الاتهامات عليه.

افتضح أمر القاتل الأصلى بعد سرقة مجوهرات عشيقته، ومحاولة بيعها، وهو ما تنبهت إليه قوات الأمن وألقت القيض عليه، الطب الشرعى أثبت أن السيدة قد فارقت الحياة قبل طعنها على يد المتهم، واستطاع المستشار بهاء الدين أبو شقة اكتشاف تفاصيل هذه الواقعة وإثباتها أمام هيئة المحكمة، ليفاجئ الجميع أن الشاب الذى حكم عليه بالإعدام برىء تمامً من تهمة القتل.

وقضت المحكمة فى حكم تاريخى ببراءة المتهم الشاب من تهمة القتل، وسط ذهول وعجب الجميع من تفاصيل هذه القضية.