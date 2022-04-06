اليوم السابع
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"ع الوادي الجديد" مشروع تخرج بكلية الإعلام للتعريف بالسياحة الداخلية

الأربعاء، 06 أبريل 2022 03:35 م
"ع الوادي الجديد" مشروع تخرج بكلية الإعلام للتعريف بالسياحة الداخلية الطلاب المشاركون فى المشروع - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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دشن مجموعة من الطلاب في الفرقة الرابعة بإحدى كليات الإعلام بقسم العلاقات العامة والإعلان مشروع تخرج حمل اسم "ع الوادي الجديد" وذلك بهدف تسليط الضوء على أبرز معالم المحافظة الأكبر على مستوى مصر.
 
وأوضح طلاب المشروع أن اختيار اسم المشروع "ع الوادي الجديد" جاء لتقديم توعية معرفية وحضارية للشباب.
 
وقالت منة إحدى طالبات المشروع: "هناك المئات من الاشخاص لا يعرفون معالم ومميزات محافظة الوادي الجديد، لذا كان من الأحرى لنا تنفيذ مشروع يحقق النفع للمجتمع وليس مجرد مشروع تخرج لكسب درجات النجاح".
 
وأضافت أن مشروع التخرج يهدف لخلق حملة تنشيط للسياحة الداخلية إضافة إلى نشر الثقافات والعادات والتقاليد المصرية لكل الناس سواء في مصر أو خارجها.
 
ولفتت الطالبة إلى أن السبب في اختيار الفكرة، جاء بسبب وجود أماكن سياحية جميلة في مصر، ولا يعلم الكثيرون عنها شيئا، حيث أن الأغلبية على دراية بالأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة.
 
وأشارت إلى أن المشروع وسيلة لتسليط الضوء على الأماكن المجهولة، موضحة أن المشروع اشترك به كلا من الطلاب معتز محسن، ومريم حمدي، ومنة محمد، ومروة أحمد، وريهام أحمد، وسارة محمد، وهدير أحمد، وميار محمد.

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اسوان

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