اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 أبريل 2022 01:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط 54 طن أغذية حجبها التجار عن المواطنين لبيعها بأزيد من السعر الرسمى

الأربعاء، 06 أبريل 2022 11:30 ص
ضبط 54 طن أغذية حجبها التجار عن المواطنين لبيعها بأزيد من السعر الرسمى أغذية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع و البيع بأسعار أكثر من السعر الرسمى وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (116) قضية تموينية، بإجمالى بمضبوطات أكثر من (225) طن مواد غذائية وغير غذائية .

 

وأسفرت الجهود فى مجال حجب السلع الإستراتيجية عن ضبط  أكثر من (54) طن سلع غذائية مختلفة، وفى مجال البيع بأكثر من السعر الرسمى للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من  (32) طنا.

 

ونجحت الجهود فى مجال الإستيلاء على السلع المدعومة في ضبط قرابة (64) طن سلع غذائية وغير غذائية، وفى مجال البيع بأكثر من السعر الرسمى لمواد البناء تم ضبط (35) طن أسمنت وحديد، وفى مجال حجب مواد البناء تم ضبط (40) طن أسمنت.


احتكار

التموين

قضايا تموينية

الداخلية

اخبار الداخلية

حوادث

حوادث اليوم

اخبار الحوادث

حملات امنيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة