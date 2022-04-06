ضبط 54 طن أغذية حجبها التجار عن المواطنين لبيعها بأزيد من السعر الرسمى

كتب محمود عبد الراضي

واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع و البيع بأسعار أكثر من السعر الرسمى وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (116) قضية تموينية، بإجمالى بمضبوطات أكثر من (225) طن مواد غذائية وغير غذائية .

وأسفرت الجهود فى مجال حجب السلع الإستراتيجية عن ضبط أكثر من (54) طن سلع غذائية مختلفة، وفى مجال البيع بأكثر من السعر الرسمى للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من (32) طنا.

ونجحت الجهود فى مجال الإستيلاء على السلع المدعومة في ضبط قرابة (64) طن سلع غذائية وغير غذائية، وفى مجال البيع بأكثر من السعر الرسمى لمواد البناء تم ضبط (35) طن أسمنت وحديد، وفى مجال حجب مواد البناء تم ضبط (40) طن أسمنت.