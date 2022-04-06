ضبط 38 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 49 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (38) قطعة سلاح نارى، و(87) قضية مخدرات، وتنفيذ (49049) حكما قضائيا متنوعا.

وتمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الموسكى "له معلومات جنائية") بحوزته خاتم شعار الجمهورية منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية "مقلد"، وبمواجهته إعترف بأنه كان فى طريقه لتسليمه (لأحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة "له معلومات جنائية") مقابل تحصله على مبلغ مالى، أمكن ضبط الآخير، وبمواجهته أقر بما جاء بأقوال المتهم الأول، كما أقر بسابقة طلبه من الأول تقليد الختم المشار إليه لصالح (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية "محبوس على ذمة إحدى القضايا")، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من مندوب مبيعات بإحدى الشركات لتوزيع السجائر ، بأنه حال تواجده بدائرة القسم بالسيارة قيادته "ميكروباص" تابعة للشركة محل عمله بداخلها كمية من السجائرأنواع مختلفة تقدر بحوالى (800 ألف جنيه) توقف بالسيارة بمحطة وقود بدائرة القسم لتوزيع بعض السجائر ولدى عودته إكتشف سرقة السيارة وما بداخلها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة أقوال المُبلغ وبمناقشته مرة أخرى عدل عن أقواله وقرر بأنه إختمر فى ذهنه فكرة الإستيلاء على السيارة وما بداخلها ، وفى سبيل ذلك إستعان (بشخصين "أحدهم موظف بذات الشركة") لتنفيذ مخططه ، وبتاريخ الواقعة قام بتسليم أحدهم نسخة من مفاتيح السيارة لسرقتها بالإشتراك مع الآخر ثم قام بإختلاق الواقعة على النحو المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بالمنطقة محل سكنهم بدائرة قسم شرطة الزيتون وأضاف أحدهم بقيامه بإستئجار شقة بمنطقة العبور بالقليوبية لإخفاء المسروقات، وتم إستهداف الشقة المشار إليها أسفرت عن ضبط كمية من متحصلات الواقعة وأضافوا ببيع باقى الكمية المستولى عليها لعملاء الشركة محل عمله، وباستدعاء مسئول الشركة المشار إليها تعرف على المضبوطات والسيارة وإتهمهم بالسرقة فتم حبسهم.

وعلى جانب آخر، أثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم تلاحظ لهم وجود مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص أمكن السيطرة على الموقف وأمكن تحديد وضبط طرفيها (طرف أول "شخصين" أحدهما مصاب بجرح طعنى - طرف ثان "3 أشخاص" لإثنين منهم معلومات جنائية").

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات حول أولوية المرور تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها أحد عناصر الطرف الثانى بالتعدى على المصاب من الطرف الأول بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" محدثاً إصابته المشار إليها.. وبتفتيش سيارة المشار إليه عُثر بداخلها على (فرد خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- كمية من مخدر البودر - عدد 3 قطع سلاح أبيض "مطواة، المستخدمة فى إرتكاب الواقعة و2 سنجة"- مبلغ مالى –عدد ٤ هواتف محمول) بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر أحد المتهمين من الطرف الثانى بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بالعملاء فتم حبس المتهمين.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من (صاحب محل هواتف محمولة، كائن بدائرة قسم شرطة الوايلى) بسابقة تواصل أحد الأشخاص معه عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعى وأبدى رغبته فى شراء هاتفين محمولين وطلب منه التقابل بمنطقة العبور بالقليوبية لتسليمه الهاتفين وفور وصوله إستقل السيارة صحبته، وأثناء ذلك فوجئ بإستقلال شخص آخر السيارة وقاما بتهديده باستخدام سلاح أبيض"مطواة" كان بحوزة إحدهما والإستيلاء منه على الهاتفين كرهاً عنه، ثم قاما بالتخلى عنه بأحد المناطق بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال إستخدام التقنيات الحديثة وتتبع خط سير مرتكبى الواقعة أمكن تحديد السيارة المُستخدمة فى إرتكابها وتبين أن قائدها وراء إرتكاب الواقعة (مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية" بالإشتراك مع آخر - مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال إستقلالهما السيارة المشار إليها.. وبحوزتهما (سلاح أبيض "مطواة- المستخدمة فى إرتكاب الواقعة"- الهاتفين "المستولى عليهما")..وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والهاتفان وإتهمهما بسرقته بالإكراه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.