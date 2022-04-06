ضبط مواد غذائية وحلويات منتهية الصلاحية فى حملات تموينية بالعاشر من رمضان

الشرقية - إيمان مهنى

شنت إدارة تموين العاشر من رمضان ، حملة تفتيشية برئاسة أحمد إبراهيم مدير الإدارة و مفتشي الإدارة، وأسفرت عن محضر ضد أحد أصحاب محلات بيع الحلويات الشهيرة لوجود منتجات منتهية الصلاحيه وغير صالحة للإستهلاك الآدمي وتم التحفظ على عدد 100 قطعه جاتوه، و6 تورته الشيوكولاته و3 تورته بالكريمه وجمعيها منتهيه الصلاحية علي ذمة المحضر.

ومحضر ضد أحد أصحاب محلات بيع المواد الغذائية بالجملة لوجود سلع مجهوله المصدر وتم التحفظ على عدد 100 كرتونه مواد غذائية مجهولة المصدر بكل كرتونه 24 كيس، بإجمالي 2400 كيس علي ذمة المحضر، تحرير عدد 2 محضر لعدم وجود شهادة صحيه للعاملين في مجال الأغذية، تحرير 3 محاضر ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لمديري مدريتي التموين والطب البيطري بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.