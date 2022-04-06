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ضبط المتهم بالتعدى على مواطن بـ"سيف" فى أحد شوارع الإسكندرية

الأربعاء، 06 أبريل 2022 02:42 م
ضبط المتهم بالتعدى على مواطن بـ"سيف" فى أحد شوارع الإسكندرية حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً قيام شخصان باستقلال دراجة نارية وتعدى أحدهما على شخص حال قيادته سيارة باستخدام سلاح أبيض "سيف" كان بحوزته، ثم استقل الدراجة النارية صحبة قائدها وفرا هاربان.

 

بالانتقال والفحص تبين سابقة حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية بين كلٍ من طرف أول (عامل بجراج "مصاب بجروح قطعية" - مقيم بدائرة مركز شرطة مطوبس بكفر الشيخ)، وطرف ثانى (عاملان توصيل طلبات "أحدهما له معلومات جنائية" وبحوزته سلاح أبيض) إثر مشادة كلامية بين الطرفين تعدى خلالها الأول على الثانى مستخدماً مفتاح سيارة، فقام الثانى بالإستعانة بالثالث والتعدى على الأول بالضرب بسلاح أبيض "سيف" محدثين الإصابة المنوه عنها.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى المشاجرة والسلاح الأبيض المستخدم والدراجة النارية، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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