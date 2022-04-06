اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 أبريل 2022 10:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط المتهمين بإلقاء أكياس مياه على سيارات.. فيديو

الأربعاء، 06 أبريل 2022 08:47 م
ضبط المتهمين بإلقاء أكياس مياه على سيارات.. فيديو ضبط المتهمين بإلقاء أكياس مياه على سيارات
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يبرز فيديو ضبط المتهمين بالقاء أكياس مياه على سيارات، حيث كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيس بوك" تضمن قيام بعض الأشخاص بإلقاء أكياس ممتلئة بالمياه على قائدى السيارات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو.

 
على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تضمن قيام بعض الأشخاص بإلقاء أكياس ممتلئة بالمياه على قائدى السيارات بحى الزهور بمحافظة بورسعيد.
بالفحص توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عدد 5 أشخاص- مقيمون بدائرة قسم شرطة الزهور ببورسعيد).
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد المزاح، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الداخلية

اخبار الداخلية

حوادث

حوادث اليوم

اخبار الحوادث

حملات امنيه

اكياس مياه

القاء اكياس مياه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة