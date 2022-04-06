صور.. حريق يلتهم سيارتين في شوارع إسنا جنوب الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

نجح رجال الحماية المدنية بمدينة إسنا، تحت إشراف العميد إكرامي خيري مدير إدارة الحماية المدنية بالأقصر، من السيطرة على حريق نشب داخل احدي السيارات بسبب ماس كهربائى، بجوار ورشة أصلاح سيارات، بمنطقة جسر السيالة بإسنا أسفر عن احتراق سيارتين، دون خسائر في الأرواح.

البداية كانت بتلقى اللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، إخطار من مأمور مركز شرطة إسنا، يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق داخل احدي السيارات بجوار ورشة أصلاح سيارات بسبب ماس كهربائي.

وانتقلت علي الفور لمكان الحريق كلا من اللواء دكتور ولاء رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب بإسنا وأرمنت، والعميد محمد الطيب رئيس فرع البحث الجنائى، وعبد الرحيم طايع نائب رئيس المدينة، والعقيد مروان عاطف مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد أحمد عبد الخالق قوره معاون أول مباحث المركز، والنقيب أحمد الطنوبي مدير وحدة الحماية المدنية بإسنا، والنقيب أبراهيم الديناصوري وحدة مرور إسنا.

وتم الدفع بسيارتين إطفاء وسيارة إسعاف، وأوناش المرور لإغلاق الطريق من الجهتين، ومنع مرور المركبات والمواطنين وتمت السيطرة علي الحريق، وأسفر الحريق عن تفحم سيارتين بجوار ورشة سيارات بسبب ماس كهربائى بأحدي السيارتين، دون وقوع إصابات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.