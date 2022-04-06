شاهد.. أول وحدة سكنية متشطبة داخل أبراج مثلث ماسبيرو فى برنامج مصر الجديدة

كتبت ريهام الباشا

تشاهد في حلقة جديدة من برنامج مصر الجديدة، والذى يقدمه الزميل أحمد حسن، أول وحدة سكنية تم تشطيبها بالكامل داخل أبراج مثلث ماسبيرو.

وخلال الجولة الذى أجراها برنامج مصر الجديدة داخل المشروع، برفقة المهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، والذى كشف فيها عن تفاصيل بدء تسليم الوحدات للأهالى، والتكلفة التقديرية للمشروع وموعد طرح الأبراج التجارية والإدارية.

وأكد المهندس خالد صديق، أن هناك 2900 أسرة كانوا يسكنون في غرفة واحدة، وتعاملنا مع هؤلاء كأنهم يمتلكون شقق كاملة، بالإضافة إلى أن تعدد الورثة في بعض الأراضى مثل لنا تحدى كبير في عملية التفاوض، لدرجة وصل أن هناك قطعة أرض صغيرة عليها 98 وريث، وهناك بعض العقود صادرة لبعض الورثة بمساحة ربع متر، وتعاملنا مع هذا الوضع بشكل طبيعى وتم إصدار عقود له.

وكشف المهندس خالد صديق، عن موعد بدء تسليم الوحدات السكنية لأهالى مثلث ماسبيرو الذين اختاروا العودة، موضحا أنه من المقرر تسليم الوحدات عقب عيد الفطار وفى خلال فترة لن تتجاوز الشهرين من الان.

وقال أن التحدى الأكبر كان عبارة عن كيفية استعادة ثقة المواطن في الدولة مرة أخرى وذلك خلال عملية التفاوض والتي استمرت لنحو عام ونصف، مع المستأجرين والملاك بمختلف أنواعهم والورثة وخلافه، موضحا أننا كنا نسعى دائما لإرضاء المواطن وإجراء حوار مجتمعى معهم على أرض الواقع لمعرفة رغباتهم قبل البدء في عملية التطوير، وهو ما ساعد الدولة على وضع البدائل المناسبة لهؤلاء السكان قبل البدء في عملية التطوير وألإخلاء وهدم المنازل، من بين البدائل التي تم طرحها للسكان هي البقاء في المشروع بعد التطوير وشملت هذه الرغبة 3 بدائل أخرى منها الايجار والايجار التملكيى والتمليك السريع، أما البديل الثانى كان الحصول على تعويض مادى مناسب، والبديل الثالث هو الحصول على شقة بديلة في مشروع الأسمرات.