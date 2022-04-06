سفير مصر بالجزائر يلتقي وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري

كتب: أحمد جمعة

استقبل وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري عبد الرحمن لطفي، أمس الثلاثاء، بمقر وزارة الصناعة الصيدلانية، السفير د. مختار وريده، سفير جمهورية مصر العربية بالجزائر، حيث تباحث الجانبان حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال صناعة الدواء، لاسيما في ضوء حصول مصر على اعتماد منظمة الصحة العالمية في مجال اللقاحات، وحرص البلدين على زيادة الانتاج الوطني من الأدوية واللقاحات.

وقد استعرض السفير وريده الاستعدادات المصرية لاستضافة المؤتمر الطبي الأول Africa Health Excon المزمع عقده في مصر في يونيو القادم، كما أبرز الخطوات التي حققتها مصر على صعيد إقامة مدينة الدواء المصرية Egypt Pharma التي تم افتتاحها شهر أبريل 2021، والتي تهدف للتكامل مع دول المنطقة لتلبية الاحتياجات الصحية للقارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

من جانبه عبر الوزير الجزائري عن ترحيبه بتعزيز علاقات التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدوائية، وسبل الاستفادة من تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين في هذا المجال الهام، سعياً لتحقيق الأمن الصحي باعتباره أحد الركائز الهامة للأمن القومي.