سفير روسيا فى بوخارست يصف حادثة اصطدام سيارة بمدخل السفارة بالعمل الإرهابى

وكالات الأنباء

قال السفير الروسى فى رومانيا إن حادثة اصطدام سيارة بمدخل مبنى البعثة الدبلوماسية الروسية فى بوخارست يمكن وصفها بأنها "هجوم إرهابى".

وأشار السفير حسبما نقلت "روسيا اليوم"، إلى أن السفارة الروسية في بوخارست تلقت عدة مرات تهديدات مباشرة.

وفى وقت سابق، اصطدمت سيارة، صباح اليوم الأربعاء، بمبنى السفارة الروسية في العاصمة الرومانية بوخارست، ما أدى إلى احتراقها ومقتل سائقها.

وقالت وسائل إعلام محلية إن النيران اشتعلت في السفارة بعد اصطدامها بالسور الذي يحيط بمبنى السفارة، وأكد أن رجال الإسعاف لم يتمكنوا من إنقاذ السائق الذي توفي في الحال.

ونقلت وسائل إعلام رومانية عن مصادر أمنية أنه تم فتح تحقيق لمعرفة حيثيات الحادث، وأنه غير مستبعدة الرواية القائلة بأن حادث السيارة عند بوابات السفارة الروسية في بوخارست كان متعمدا