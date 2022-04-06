اليوم السابع
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الأربعاء، 06 أبريل 2022 01:34 م
أكرم القصاص
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رومانيا تعلن طرد عشرة دبلوماسيين روس

الأربعاء، 06 أبريل 2022 12:24 م
رومانيا تعلن طرد عشرة دبلوماسيين روس أوكرانيا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت رومانيا طرد عشرة دبلوماسيين روس من أراضيها.

وقالت السلطات الرومانية إنه تقرر إعلان عشرة أشخاص يعملون في سفارة الاتحاد الروسي في بوخارست غير مرغوب فيهم على الأراضي الرومانية على أساس أن أنشطتهم وأعمالهم تتعارض مع أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

واستدعى وزير الخارجية الروماني بوجدان أوريسكو سفير روسيا الاتحادية في بوخارست فاليري كوزمين لإبلاغه بهذا الأمر، بحسب موقع "رومانيا إنسايدر" الإخباري الروماني.

وخلال اجتماعه بالسفير الروسي، جدد أوريسكو إدانة الخارجية الرومانية الشديدة للعمليات الروسية في بوتشا وأماكن أخرى في أوكرانيا، والتي تقع مسؤوليتها على عاتق روسيا.

 


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أوكرانيا

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