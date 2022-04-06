اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 أبريل 2022 01:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

رواندا ترفع أسعار الوقود لمواجهة عجز الطاقة الناجم عن الأزمة الأوكرانية

الأربعاء، 06 أبريل 2022 01:20 م
رواندا ترفع أسعار الوقود لمواجهة عجز الطاقة الناجم عن الأزمة الأوكرانية الوقود - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت هيئة تنظيم المرافق العامة في رواندا، زيادة أسعار المحروقات في السوق المحلي؛ إثر مخاطر تعرض البلاد لعجز في المحروقات، نتيجة للعقوبات المفروضة على روسيا، والتي تطال عددا لا بأس به من الواردات الروسية ومن بينها المواد البترولية. 


وأوضحت الهيئة الرواندية لتنظيم المرافق العامة، أن سعر اللتر الواحد من البنزين زاد بنسبة 8.2% ليصل إلى 1.32 دولار أمريكي، بينما زاد سعر اللتر الواحد لوقود الديزل بنسبة 13.9% ليسجل 1.35 دولار أمريكي، مشيرة إلى أن هذه الأسعار ستطبق للشهرين المقبلين.


ولفتت إلى أن هذه التسعيرة الجديدة لأسعار المحروقات يفسرها حالة عدم الاستقرار التي تسود السوق العالمية للمحروقات نتيجة للأزمة الروسية ـ الأوكرانية وأيضا بسبب التداعيات الناجمة عن وباء "كوفيد ـ 19".


وقالت الهيئة في بيان لها "إن الارتفاع غير الطبيعي لأسعار الوقود في السوق العالمية، أدى إلى حدوث عجز في الإمدادات وهو ما دفع الهيئة أيضا إلى زيادة الأسعار. لقد اتُخذ هذا القرار بوجه عام لتلافي النتائج السلبية للزيادة المبالغ فيها لأسعار المحروقات، والتي قد تؤدي بدورها إلى زيادة التضخم وبالتالي إبطاء وتيرة تسارع نمو الاقتصاد الرواندي المتضرر من جائحة كورونا".


وقال محافظ البنك المركزي الرواندي، جون روانجومبوا "إن مشكلة أسعار المحروقات تتمثل في أنها تؤثر على القطاعات الأخرى. لقد بدأت أسعار المحروقات في الزيادة حتى قبل الحرب في أوكرانيا، ثم جاءت الحرب لتصب الزيت على النار".


الوقود

أسعار الوقود

رواندا

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة