رواج فى سوق السمك وإقبال من الأجانب على حلقة الغردقة.. لايف

البحر الأحمر - عماد عرفة

بث تليفزيون اليوم السابع، اليوم الأربعاء لايف حديدا من حلقة أسماك الغردقة، أظهر إقبال المواطنين والأجانب على الحلقة لشراء الأسماك المختلفة ذات الألوان الذاهية.



التقى اليوم السابع بمحمد عادل أحد تجار الأسماك بحلقة سمك الغردقة، وقال إن خلال شهر رمضان الكريم يطلب المواطنون المصريون أسماكا معينة، وهي الاسماك الخفيفة مثل الناجل ىالكشر وأو شرارة وهي أغلبها أنواع أسماك يمكن عملها طواجن وسنجاري وغيرها.



وأضاف في لايف اليوم السابع، من حلقة سمكة الغردقة أن الأسماك الفسفورية يطلبها الأجانب بشكل كبير مثل الكابوريا والاستكوزا والجمبري وبلح البحر، ويتم طهيها لهم داخل الحلقة.



وتشهد حلقة السمك في نهار رمضان إقبالا كبيرا من قبل المواطنين وخاصة الراغبين في تجهيز الطعام لهم في مطابخ مشويات الحلقة.