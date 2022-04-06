رصف ورفع كفاءة الطرق الرئيسية بمدينة كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت مدينة كفر الشيخ، أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق الرئيسية غرب العاصمة، كما ستشهد عدد من الشوارع والأحياء رصف الطرق بغرب وشرق كفر الشيخ خلال الفترة المقبلة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابعت المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، والقائم بأعمال رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال الرصف بشارع أولاد رجب، بغرب المدينة بعرض 8 أمتار.

ووجهت السكرتير العام المساعد، بسرعة الانتهاء من رصف الشوارع ورفع كفاءة الطرق، وتطبيق أعلى معايير الأمان والجودة الهندسية، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيلاً للسيولة المرورية وأصحاب المركبات، مشددةً بتواجد جميع مهندسو الرصف، وفنيين الطرق بالوحدة المحلية بكفر الشيخ، والإشراف المباشر من قبل رئيس حي غرب كفر الشيخ.



جانب من رصف الشوارع غرب كفر الشيخ



رصف الشوارع غرب كفر الشيخ



رصف عدد من شوارع غرب كفر الشيخ