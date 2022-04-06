اليوم السابع
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الأربعاء، 06 أبريل 2022 04:37 م
أكرم القصاص
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رئيس وزراء المجر: مستعدون لدفع ثمن إمدادات الغاز الروسى بالروبل

الأربعاء، 06 أبريل 2022 04:05 م
رئيس وزراء المجر: مستعدون لدفع ثمن إمدادات الغاز الروسى بالروبل رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان
أ ش أ

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 أعلن رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، اليوم الأربعاء، أن بلاده على استعداد لدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل.


وقال رئيس الوزراء للصحفيين، في مؤتمر صحفي بثته بوابة "هيرادو المجرية": "ليست لدينا مشكلة في الدفع بالروبل. إذا طلب الروس الدفع بالروبل فسوف ندفع بالروبل".


وصرح وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية في المجر، بيتر سييارتو، بأن إمدادات الطاقة في المجر كانت وستظل آمنة، مشيراً إلى أن بودابست تعمل الآن على حل تقني لقضية سداد ثمن الغاز الروسي بالروبل، وأنها ستفي "بالتزامها بالدفع لشركة غازبروم في نهاية مايو المقبل 2022.


وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وقع مرسوماً حول آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد لـ"الدول غير الصديقة"، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، بالروبل الروسي.
 


الغاز الروسى

المجر

الروبل

العملة الروسية

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