رئيس جامعة بنى سويف يفاجئ المدن الجامعية للاطمئنان على مستوى الخدمة

بنى سويف - هانى فتحى

قام الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، بزيارة مفاجئة، لطلاب المدن الجامعية بنين وبنات للاطمئنان على مستوي الخدمة المقدمة خلال شهر رمضان المبارك والتأكد من مدي توافر عناصر الراحة للطلاب.



وأكد الدكتور منصور خلال زيارته أن الجامعة تهتم بكل ما يخدم الطلاب في كافة الجوانب التعليمية والاجتماعية وحرص الجامعة على تهيئة الأجواء الرمضانية للطلاب الذين يقضون هذه الأيام بعيدا عن أسرهم حتى يشعروا ببهجة الشهر الكريم، كما أطمئن على مدي جودة وجبات الإفطار والسحور المقدمة للطلاب، كما تفقد المطابخ والمعدات للتأكد من مستوى الخدمة المقدمة في المطاعم، واستمع لمقترحات الطلاب فيما يخص الوجبات خلال الشهر الكريم، كما تابع تواجد مشرفي المدن.



وأعرب الطلاب عن سعادتهم بزيارة رئيس الجامعة وحرصه على المتابعة المستمرة لهم، والاستفسار عن أحوالهم من خلال الحوارات المفتوحة، كما وجه رئيس الجامعة بسرعة حل أي مشكلة من شأنها أن تؤثر على مستوى الإقامة والاعاشة داخل المدن الجامعية، مؤكدا أن مكتبه مفتوح دوما لاستقبال الطلاب والاستماع للآراء والمقترحات التي يقدمونها.





