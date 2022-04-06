اليوم السابع
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الأربعاء، 06 أبريل 2022 10:34 م
أكرم القصاص
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رئيسة الوزراء التونسية تبحث مع صندوق الأمم المتحدة إقامة مشروع موجه للشباب

الأربعاء، 06 أبريل 2022 07:28 م
رئيسة الوزراء التونسية تبحث مع صندوق الأمم المتحدة إقامة مشروع موجه للشباب رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن
أ ش أ

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استقبلت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن رمضان اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، المنسق المقيم للأمم المتحدة أرنو بيرال، بحضور وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين نصيبي.

وشهد اللقاء عرض مشروع لإنشاء خط تمويل خاص من صندوق الأمم المتحدة موّجه للشباب والتشغيل ويهدف إلى الاستجابة إلى تطلعات الشباب في مختلف المجالات، خاصة ما يتعلق بالتشغيل وتحفيز المبادرات الخاصة وإنشاء مؤسسات ناشئة في مختلف المجالات. 
ورحبت رئيسة الوزراء التونسية بهذا المشروع، مؤكدة أنه يأتي في إطار استراتيجية الحكومة من أجل الإنعاش الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
من جانبه، عبر المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس أرنو بيرال على حرص المنظمة على إنجاح كافة برامج التعاون والشراكة مع الحكومة التونسية والتزامها بمواصلة تقديم الدعم والخبرات الفنية لخلق آفاق جديدة للشباب في تونس، خصوصا من خلال دعم التشغيل والتكوين المهني ودفع نسق المبادرة الخاصة.


تونس

صندوق النقد الدوليى

نجلاء بودن

الاقتصاد التونسي

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