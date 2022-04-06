ديلى ميل: التشيك أول دولة فى حلف الناتو تقدم دبابات إلى أوكرانيا

ريهام عبد الله

أصبحت جمهورية التشيك أول دولة فى حلف الناتو ترسل دبابات إلى أوكرانيا، حيث قدمت T-72 ومركبات مشاة مصفحة بعد نداء الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي للمساعدة.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون التشيكي العام تحميل عدة مركبات قتال مشاة من طراز بي في بي -1 وقطع مدفعية هاوتزر وأكثر من 12 دبابة تي -72 في قطار متجه إلى سلوفاكيا حيث من المتوقع أن يتجهوا إلى أوكرانيا، وفقا للديلى ميل.



الدبابات فى طريقها لأوكرانيا



الدبابات

وكشفت الديلى ميل، أن تلك الهدية وافق عليها حلفاء الناتو، مما يثير مخاوف من احتمال جر الناتو إلى الحرب الروسية في أوكرانيا على الرغم من بقائها على الهامش لأكثر من شهر.

وقدم قادة الناتو حتى الآن لأوكرانيا صواريخ مضادة للدبابات ومضادة للطائرات بالإضافة إلى أسلحة صغيرة ومعدات واقية، لكنهم لم يعرضوا أي دروع ثقيلة أو طائرات مقاتلة، وسيؤدي قرار براغ بتزويد كييف بالدبابات إلى زيادة الضغط على حلفاء الناتو ليحذوا حذوها.

يأتي ذلك في الوقت الذي واصلت فيه المدفعية الروسية قصف مدينتي ماريوبول وخاركيف الأوكرانيين اليوم حيث أعد الغرب المزيد من العقوبات ضد موسكو ردًا على عمليات قتل المدنيين التي وصفتها كييف وحلفاؤها بأنها جرائم حرب.