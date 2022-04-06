دراسة حديثة: صندوق النقد يؤكد رفع كورونا للتضخم فى الاقتصاد العالمى

كتب:محمد إسماعيل

سلطت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية الضوء على عدد من النقاط التي تناولها تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في يناير 2022 بشأن تأثيرات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى.

وأشار التقرير إلى ضرورة القيام بإصلاحات هيكلية لمواجهة التحديات المتعلقة بالجائحة خاصة بالبلدان منخفضة الدخل مع التكيف مع التغيرات التي فرضتها الجائحة في أوجه الحياة المختلفة بشكل عام، كما أنه يجب على الدول أن تتبنى مبادرات فردية للحد من التغير المناخي بجانب التعاون الدولي وانتهاج سياسات عالمية للحد من التغير المناخي.

و يرى التقرير أن جائحة كورونا وتحوراتها أدت إلى ارتفاع الضغوط التضخمية مع تأثر الأسواق المالية العالمية، وهو ما دفع عددًا من الدول المتقدمة لاتخاذ سياسات نقدية تضييقية. ويقول التقرير إن أسعار الفائدة العالمية طويلة الأجل ارتفعت بشكل حاد في بداية عام 2022، وهو ما ينبئ بأن الاحتياطي الفيدرالي سيسرع من سياسته النقدية. كما نوه التقرير إلى ضرورة اتخاذ سياسات نقدية ومالية وتلك المتعلقة بالحد من تغير المناخ، وذلك لمواجهة تحديات الأزمة وللتسريع من تحقيق التعافى الاقتصادى العالمى.