دبلوماسى روسى: الاتحاد الأوروبى قد يقيد إصدار التأشيرات للمواطنين الروس

موسكو (أ ش أ)

صرح نائب وزير الخارجية الروسى ألكسندر جروشكو، اليوم الأربعاء، بأن الاتحاد الأوروبى قد يتحرك لتقييد إصدار التأشيرات للمواطنين الروس.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية أن السلطات البولندية اقترحت في وقت سابق أنه على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إصدار تأشيرات إنسانية فقط للمواطنين الروس الراغبين في مغادرة البلاد.

وأشار جروشكو إلى أنه "من الصعب بالنسبة لي تقييم إمكانية اتخاذ مثل هذا القرار على مستوى الاتحاد الأوروبي، ولكن نظرًا للفوضى الخارجة عن القانون التي يخلقها خصومنا في مختلف المنظمات الدولية وفي المحافل الدولية، فإننا نعتقد أنه لا يوجد شيء مستحيل".