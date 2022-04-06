اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 أبريل 2022 01:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

حرس الحدود السعودى يحبط محاولات تهريب مخدرات إلى مكة وتبوك

الأربعاء، 06 أبريل 2022 12:10 م
حرس الحدود السعودى يحبط محاولات تهريب مخدرات إلى مكة وتبوك حرس الحدود السعودى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود بالمملكة العربية السعودية، العقيد مسفر القريني، عن تمكن الدوريات البرية والبحرية في مناطق جازان ونجران وعسير ومكة المكرمة وتبوك من إحباط محاولات تهريب 279 ألفًا و10 أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر، و330 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، و39 طنًا و934 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، أنه تم القبض على 50 متهمًا، منهم (27) مواطنًا و23 مخالفًا لنظام أمن الحدود؛ 10 من الجنسية الإثيوبية و6 من الجنسية البنجلادشية و4 من الجنسية اليمنية و2 من الجنسية الصومالية وواحد من الجنسية الهندية، وأوقفتهم السلطات واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، مع تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

 


حرس الحدود السعودى

السعودية

تبوك

جازان

مكة المكرمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة