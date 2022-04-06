اليوم السابع
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أكرم القصاص
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حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد.. وأجواء شديدة الحرارة اليوم (إنفوجراف)

الأربعاء، 06 أبريل 2022 10:40 ص
حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد.. وأجواء شديدة الحرارة اليوم (إنفوجراف) الطقس في مصر

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الأربعاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كل الأنحاء.

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وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم أتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وطقس مشمس بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب الصعيد، ونشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة.
 
حالة الجو خلال الأيام المقبلة
الخميس
أتربة عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد
 
الجمعة
انخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد
شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى
 
السبت والأحد 
شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية

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