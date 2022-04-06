حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد.. وأجواء شديدة الحرارة اليوم (إنفوجراف)

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الأربعاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كل الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم أتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وطقس مشمس بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب الصعيد، ونشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة.