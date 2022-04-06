جنايات القاهرة تقضى بالسجن 3 سنوات لمتهم بسرقة مواطنين بالإكراه

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سيد التوني بمعاقبة متهم بسرقة مواطنين بالإكراه، بالسجن 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد عبد العزيز توني عبد العال، وعضوية المستشارين علي أحمد علي صقر ومحمد أحمد محمد حسن نصر وبولس رفعت، وأمانة سر ممدوح غريب.

وكشف أمر الإحالة قيان المتهم بسرقة المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليهما بأن قام بإشهار أداة "قشارة فاكهة" في وجه المجني عليهما مهددا إيهاما بها بإلحاق الأذي حال عدم الانصياع لأوامره بإعطائه المنقولات "مبلغ مالي ومشغولات ذهبية "، فما كان من ذلك إلا بث الرعب في نفسها وشل مقاومتها وإعدام إرادة المجني عليها الأولى، فخارت عزيمتها وانصاعت وتخلت عن منقولاتها المملوكة لها ولزوجها فقام المتهم بسرقتها من داخل مسكنهما، قاصدا من ذلك سرقتهما كرها عنهما وفر هاربا.