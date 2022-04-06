جنايات القاهرة تؤجل نظر محاكمة المتهم بقتل زوجته فى حلوان لجلسة 6 مايو

كتب أحمد حسني

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة فرد أمن بشركة فى القرية الذكية بالمعادي، بتهمة قتل زوجته علي إثر خلافات سابقة بينهما في القضية رقم 10851 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة حلوان، لجلسة 6 مايو المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت أبو العلا ومحمد شرف الدين ومحمود محمد عبدالمنعم، وامانة سر محمد السنوسي و عمر عاشور.

وأسندت النيابة للمتهم، تهمة قتل زوجته المجني عليها، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية علي إزهاق روحها فوضع مخطط أنفذه، بأن أعد لهذا الغرض سلاحا أبيض وتربص بها خلف باب مسكنه مغتنما تواجدها بمفردها، وما إن أطمئن لوحدتها وتهيأ الظرف له فخرج من مكمنه مستغلا اطمئنانها له لقرابتهما فأنقض عليها طعنا بمناطق متعددة بجسدها بسلاحه الأبيض المعد لجرمه مسبقا، فحاولت مقاومته إلا أنه استمر بطعناته حتي طرحها أرضا وخارت قواها ولفظت أنفاسها وتأكد من مفارقتها للحياة وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.