جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب عدد من الهواتف المحمولة وكروت الفيزا

كتب محمود عبد الغني

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة رضا أبوالعزم مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وكروت الفيزا بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دوالا على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران رقم 888 اشتبه خالد رمضان مأمور اللجنة الجمركية فى راكب كاميرونى، وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد صلاح مأمور الفحص أفاد بوجود كثافات وأجسام متماثلة .

وتم تكليف روضة طارق ومؤمن حسن مأمورى الجمرك، تحت إشراف عمرو عبد المنعم، مأمور الجمرك مدير الحركة بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 120 هاتف محمول أنواع وأشكال وماركات مختلفة، و44 كارت فيزا لبنوك مختلفة داخل حقائبه .

قرر رضا أبو العزم مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 85 لسنة 2022 بعد العرض علي إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

ياتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحه الجمارك بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركيه واحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .