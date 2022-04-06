جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب طبنجة وعدد من الطلقات

كتب محمود عبد الغنى

تمكن رجال الجمارك الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة مدحت عبدالصبور مدير الإدارة بالإنابة من ضبط محاولة تهريب طبنجة وعدد من الطلقات بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مطار مالبنزا علي طائرة شركة إير كايرو اشتبه محمد حسن عبد الوهاب مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصرى الجنسية قادم من إيطاليا.

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة كريم نادي نصيف مأمور الفحص فأفاد بوجود أجسام غريبة.

وقام إكرامي على مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف محمد جمعه حسين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود طبنجة عيار 9 مللي و20 طلقة ، بالعرض على ضابط المفرقعات بمطار القاهره أفاد بأنها محظور حياتها وفقا للقانون 394 لسنه 1954.

قرر زكريا حسب الله مدير عام الإدارة العامة لجمارك مبنى الركاب رقم 1 إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 14 لسنة 2020 بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.