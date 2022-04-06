جعرانان ومنقوشات فرعونية.. تفاصيل ضبط عصابة التنقيب عن الآثار بالقاهرة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة خلال تفقدها الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة التبين، تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) حال استقلاله إحدى السيارات "الأجرة" 16 قطعة أثرية.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بسابقة قيام عمه مقيم بمنطقة دار السلام بالتوسط له للعمل طرف أحد الأشخاص مقيم فى منشأة ناصر "ولا يعلم باقى بياناته"، وذلك للقيام بأعمال حفر وصبات خشبية بمنزل ملك الأخير بمنطقة الصف بالجيزة بقصد التنقيب عن الآثار، كما أقر بأنهم أثناء الحفر عثروا على المضبوطات وهى عبارة "2 قطعة حجرية على شكل جعران-14 قطعة حجارة مختلفة الأحجام و الأشكال"منقوش عليها بالكتابات الفرعونية ويشتبه فى أثريتهم" – هاتف محمول بفحصه تبين إحتوائه على صور للقطع المشار إليها مرسلة للعديد من الأشخاص - صور لصبات خشبية وأعمال حفر، فقام الأخير بتسليمه إياها نظير عمله للتصرف فيها بالبيع، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة التنقيب عن الآثار، كما أمرت بسرعة ضبط باقي المتهمين.