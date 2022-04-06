جارديان: لندن وواشنطن وكانبيرا يعملون على تطوير أسلحة تفوق سرعة الصوت

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن المملكة المتحدة تعمل مع الولايات المتحدة وأستراليا في تطوير أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت ذات قدرات نووية، بعد أن استخدمت روسيا الصواريخ القاتلة عالية السرعة في غارات جوية الشهر الماضي خلال الحرب في أوكرانيا.

وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق العسكري - الذي صادق عليه الرئيس الأمريكى، جو بايدن ورئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون - هو عنصر جديد في اتفاق "أوكوس" ، الذي تم الإعلان عنه في الخريف الماضي لتزويد كانبيرا بغواصات تعمل بالطاقة النووية.

وأعلن بيان صادر عن القادة الثلاثة عن توسيع إضافي للاتفاقية ، وصف بأنه "تعاون ثلاثي جديد بشأن الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت" ، وهي جزء من العسكرة المتزايدة بعد العملية الروسية فى أوكرانيا.

واختبرت الصين نسختها الخاصة من الأسلحة ، ويحرص قادة "أوكوس" على أن يظهروا وكأنهم يمثلون جبهة موحدة ضد بكين وموسكو. وقال مسئول بريطاني: "قدرتنا على تحديد استخدامها ومواجهة استخدامها ستكون جزءًا مهمًا من الحفاظ على الاستقرار في جميع أنحاء العالم".

واختبرت الولايات المتحدة بهدوء صاروخها الأسرع من الصوت الشهر الماضي ، على الرغم من أنها أبقت التفاصيل سرية لمدة أسبوعين خوفا من استعداء روسيا ، وهي تتعاون بالفعل مع أستراليا. وتعني الاتفاقية أن بريطانيا منخرطة الآن للمرة الأولى.

وقال ستيفن لوفجروف، مستشار الأمن القومي البريطاني، إن الإعلان الأخير أظهر تطور اتفاقية "أوكوس"، مضيفا: "في ضوء العملية الروسية فى أوكرانيا، من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن يعمل الحلفاء معًا للدفاع عن الديمقراطية والقانون الدولي والحرية في جميع أنحاء العالم".