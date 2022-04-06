تناول فاكهة "الكليمنتين".. تقلل التوتر وتقوى جهاز المناعة

كتبت - ميرفت رشاد

الكليمنتين هي ثمار الحمضيات البرتقالية الزاهية، وتحتوى على 40 % من القيمة اليومية (DV) لفيتامين سي، وهو عنصر غذائي أساسي عندما يتعلق الأمر بدعم المناعة، يحفز هذا الفيتامين الخلايا B و T على تكوين الخلايا الليمفاوية، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء التي تساعد في مكافحة البكتيريا والفيروسات في الجسم، إذا كنت لا تأكل ما يكفي من فيتامين سي، فإن جسمك يواجه صعوبة في مقاومة العدوى، تعد الكليمنتين وجبة خفيفة مثالية للأطفال ، يقول الخبراء إنك سترغب في تناول هذه الفاكهة الصغيرة، خاصة إذا كنت ترغب في دعم نظام المناعة لديك، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

بينما يمكنك الحصول على فيتامين سي من المكملات الغذائية ، يمكن للفواكه (خاصة الحمضيات) أن تتمتع بميزة إضافية على معظم المكملات، حيث أكدت العديد من الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن فيتامين C الموجود في الطعام يسهل امتصاصه واستخدامه أكثر من المكملات الاصطناعية، وذلك وفقًا لمراجعة 2013 المنشورة في Nutrients .

يمكن أن ترتبط ميزة ثمار الحمضيات على المكملات الغذائية بمجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية الموجودة في الكليمنتين والفواكه الحمضية الأخرى، لا يمكن تكرار مزيج العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة الموجودة في الفاكهة الكاملة في المكملات الغذائية.

والأكثر من ذلك ، أن الكلمنتين هي طريقة سريعة ولذيذة لتقليل مستويات التوتر ، وهو أمر ضروري للحفاظ على نظام المناعة لديك في أفضل حالاته، يقلل الإجهاد المزمن من عدد الخلايا الليمفاوية في الجسم ، مما يعرضك لخطر أكبر للإصابة بحشرة والمرض.

إن الجمع بين فيتامين C والبيوفلافونويد في الكليمنتين يمكن أن يساعد جسمك على التعامل مع الإجهاد بشكل أفضل عن طريق تسريع إزالة الكورتيزول ، أحد هرمونات التوتر الرئيسية ، من جسمك.

قد يكون الحفاظ على نظام المناعة في حالة جيدة هو السبب الذي يجعلك بحاجة إلى تناول كليمنتين أو اثنين كل يوم ، ولكنها أيضًا مصدر كبير للألياف، يحتوي كليمنتين صغير واحد فقط على 1.3 جرام من الألياف ، والتي يمكن أن تساعد في إدارة نسبة السكر في الدم والكوليسترول والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.