اليوم السابع
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"تموين الإسكندرية" تضبط طن دقيق حر مجهول المصدر بأحد المخابز السياحية

الأربعاء، 06 أبريل 2022 10:19 م
"تموين الإسكندرية" تضبط طن دقيق حر مجهول المصدر بأحد المخابز السياحية حملة مكبرة بالإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالاسكندرية ،حملة مكبرة، بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله احمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المخابز السياحية، حماية للمواطنين من الغش التجاري والتدليس

 

وقد قامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال، رئيس الرقابة، بشن حملات على نطاق الإدارة، والتى أسفرت عن ضبط أحد المخابز السياحية المرخصة بحيازته، 20 شبكارة دقيق حر، استخراج 72%، زنة الشيكارة 50  كجم، بإجمالي واحد طن، بدون مستندات دالة على الحيازة، مجهول المصدر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على وكيل النائب العام.


الاسكندرية

تموين الاسكندرية

دقيق حر

مخبز سياحى

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