تلاميذ الصف الرابع الابتدائى على موعد مع امتحان الرياضيات اليوم

محمود طه حسين

يؤدى اليوم الأربعاء تلاميذ الصف الرابع الابتدائى امتحان مادة الرياضيات ضمن تقييمات شهر أبريل الجارى، حيث كان الطلاب بدأوا امتحانات شهرى فبراير ومارس السبت الماضى 2 أبريل.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت جدول امتحان شهرى فبراير ومارس لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى استعدادا للامتحانات، حيث أكدت الوزارة أن الامتحان يشمل 15 سؤالا فى كل مادة وتم وضع الأسئلة من قبل الإدارات التعليمية وهدف الاختبار هو قياس نواتج التعلم.



وشددت الوزارة على أنه تحسب الدرجة الكلية لكل مادة من 30 درجة وتقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج لنهاية مارس.







