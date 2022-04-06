تعليم بورسعيد: تشكيل لجنة فرعية لمكافحة الفساد بديوان المديرية

بورسعيد - محمد عزام

أعلن الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الأربعاء، عن تشكيل لجنة فرعية لمكافحة الفساد بالمديرية برئاسته وعضوية كل من الدكتور هانى فاروق مدير ‏إدارة التخطيط والمشروعات وسماح الجوهرى مدير إدارة الإتصال السياسى.‏

وأكد وكيل الوزارة، على أن الفساد هو كل سلوك يمارسه صاحب المنصب أو الوظيفة العامة مستغلا سلطاته الممنوحة له فى تحقيق منفعة أو مصلحة خاصة على حساب ‏المصلحة العامة لافتا إلى عدم تقدم الدول فى وجود الفساد.

جاء ذلك خلال إجتماعه بمديرى العموم والإدارات النوعية والمراحل التعليمية بديوان المديرية بقاعة المؤتمرات الرئيسية بحضور أحمد والى وكيل ‏المديرية.‏

وأشار الدكتور أكرم إلى أن تشكيل اللجنة الفرعية لمكافحة الفساد بديوان المديرية جاء بناء على إعتماد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم ‏الفنى تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بالوزارة.‏

وقد ناقش عضوا اللجنة الفرعية مع الحضور أبرز الممارسات الناجحة فى مجال مكافحة الفساد والتحديات والمعوقات والأهداف والإجراءات المتخذة لمكافحة الفساد ‏مع إتاحة الفرصة لعرض رؤية مستقبلية نحو إعداد المرحلة الثالثة للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.‏



الحضور بالاجتماع