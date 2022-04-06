تعليم بورسعيد: تشكيل لجنة فرعية لمكافحة الفساد بديوان المديرية

أعلن الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الأربعاء، عن تشكيل لجنة فرعية لمكافحة الفساد بالمديرية برئاسته وعضوية كل من الدكتور هانى فاروق مدير إدارة التخطيط والمشروعات وسماح الجوهرى مدير إدارة الإتصال السياسى.
وأكد وكيل الوزارة، على أن الفساد هو كل سلوك يمارسه صاحب المنصب أو الوظيفة العامة مستغلا سلطاته الممنوحة له فى تحقيق منفعة أو مصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة لافتا إلى عدم تقدم الدول فى وجود الفساد.
جاء ذلك خلال إجتماعه بمديرى العموم والإدارات النوعية والمراحل التعليمية بديوان المديرية بقاعة المؤتمرات الرئيسية بحضور أحمد والى وكيل المديرية.
وأشار الدكتور أكرم إلى أن تشكيل اللجنة الفرعية لمكافحة الفساد بديوان المديرية جاء بناء على إعتماد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بالوزارة.
وقد ناقش عضوا اللجنة الفرعية مع الحضور أبرز الممارسات الناجحة فى مجال مكافحة الفساد والتحديات والمعوقات والأهداف والإجراءات المتخذة لمكافحة الفساد مع إتاحة الفرصة لعرض رؤية مستقبلية نحو إعداد المرحلة الثالثة للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
الحضور بالاجتماع
وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد الدكتور أكرم
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