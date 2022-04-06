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تعليم القاهرة: امتحانات مراحل النقل بالابتدائى والإعدادى تبدأ 7 مايو المقبل

الأربعاء، 06 أبريل 2022 12:09 م
تعليم القاهرة: امتحانات مراحل النقل بالابتدائى والإعدادى تبدأ 7 مايو المقبل محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن ما تم نشره عن بدء امتحانات النقل في القاهرة يوم 18 أبريل الجارى كان مقترحا لمواعيد الامتحانات وليس موعدا نهائيا وسيتم إعلان الجدول بالمواعيد بعد التعديل.
 
 
وأوضح: أما امتحانات الفصل الدراسي الثاني (الدور الأول) نهاية العام الدراسي لمراحل النقل بالإبتدائي والإعدادي للعام الدراسي الجاري 2021-2022 ستبدأ 7 مايو المقبل وفق الخطة الزمنية للدراسة و بناء على تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
 
 
وأضاف عطية، أن المقترح تم إعداده على خلفية أن الفترة من 21 أبريل حتى 6 مايو أجازات يتخللها يومين عمل فقط  ولا يمثل المقترح إخلالا بالخريطة الزمنية للعام الدراسي والتي أعلنتها الوزارة.
 

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