تعرف على مركز لوجوس الباباوى فى الكنيسة الأرثوذكسية

كتب: محمد الأحمدى

يعتبر مركز لوجوس البابوى مؤسسة حديثة فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث بدأ التخطيط لأنشائه عقب تجليس قداسة البابا تواضروس الثانى فى نوفمبر 2012، ليكون البطريرك 118 فى عداد بطاركة كرسى الاسكندرية الرسولى الذى أسسه القديس مرقس الإنجيلى واستشهد على أرض الاسكندرية عام 68م.

ولأن قداسة البابا يولى اهتماما خاصا بهذا المشروع فقد خصص له جزء من المقر البابوى الديرى بالقرب من دير القديس الأنبا بيشوى العامر فى وادي النطرون، وهى منطقة ديرية تعود إلى القرن الرابع الميلادى مما يعطى فرصة للزوار للتلامس مع الحياة الديرية والاستمتاع بطبيعة المكان الجميلة.

ويعتبر لوجوس لفظ يونانى قديم يعنى الكلمة، واختير لأنه يحمل جانبين فمن ناحية اللفظ الذي وصف بها يوحنا الإنجيلى السيد المسيح وبها بدأ بشارته (يوحنا ۱:۱)، وهى من ناحية أخرى و بحسب هيراكليتوس الكلمة هى قمة العلم والنظم وبذلك يتعانق المنطق والايمان فى هذا المركز، كما أن اسم لوجوس يحمل فى حروفه الخمسة محاور العمل فى المركز.

وحدات المركز

– كنيسة التجلي: هي في قلب المركز وبنيت بطراز معماري فريد وعصري.

– قاعة المجمع المقدس: تسع 150 فردا مجهزة بأحدث الوسائل.

– قاعة فيلادلفيا: هي متعددة الأغراض وتسع لـ 500 فرد.

– قاعة الشباب: معدة لعقد الاحتفالات وتسع لـ 500 شاب.

– بيت الضيافة "ألفا": مبنی سكني يسع 100 فرد في غرف فردية.

– بيت الضيافة "بيتا": مبنى سكني يسع 100 فرد في غرف زوجية.

– مطعم أغابي: هي المائدة الرئيسية وتسع 200 فرد.

– مركز القبطيات: هو معني بدراسة وعرض التاريخ والتراث القبطي ويضم متحف ومكتبة.

– مبني الاستقبال: يضم مطعما ومكتبة هدايا ومكاتب الإدارة.

– حديقة مارمرقس: هي مساحة خضراء للتأمل والحوار تضم أشجار بإسماء ابيارشيات المهجر .

– الملحقات: العيادات الخارجية – الصيدلية – الجراج – المخازن



جانب من مدخل مركز لوجوس



مركز لوجوس الباباوى



جانب من المركز



مدخل المركز