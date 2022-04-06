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تعرف على أسعار العملات اليوم الأربعاء 6-4-2022 أمام الجنيه المصرى

الأربعاء، 06 أبريل 2022 10:38 ص
تعرف على أسعار العملات اليوم الأربعاء 6-4-2022 أمام الجنيه المصرى عملات
كتبت ريهام الباشا

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تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية بالبنوك في مصر اليوم الأربعاء 6-4-2022، حيث ثبت سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 18.23 جنيه للشراء، و18.33 جنيه للبيع، بينما تراجع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 23.78 جنيه للشراء، 23.98 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ23.89 جنيه للشراء، 24.09 جنيه للبيع.
 
وتباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه مسجلا 57.59 جنيه للشراء، و60.22 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ57.61 جنيه للشراء، و60.22 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.
 

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 18.23جنيه للشراء، و18.33 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 19.82 للشراء، 19.99 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ19.98 للشراء، 20.14 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

تراجع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 23.78 جنيه للشراء، 23.98 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ23.89 جنيه للشراء، 24.09 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
 

سعر الريال السعودى اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.85 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 57.59 جنيه للشراء، و60.22 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ57.61 جنيه للشراء، و60.22 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 


اسعار العملات

الدولار

سعر الدولار

اسعار الدولار

العملات

العملات اليوم

اسعار العملات اليوم

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