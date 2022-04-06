تعرفى على الآثار الجانبية لاستخدام فيتامين"هـ" على الجلد.. أبرزها الحساسية

كتبت إيناس البنا

هناك فوائد متنوعة لفيتامين (هـ) من بينها تحسين حالة الجلد وملمسه، ومهم للبشرة، ولذلك تستخدمه النساء موضعيًا لجعل بشرتهن متوهجة، في حين أنه يمكن أن يوفر فوائد للعناية بالبشرة، إلا أن هناك بعض الجوانب السلبية أيضًا، إذا قمت بتطبيقه على وجهك مباشرة ، فقد يتسبب ذلك في مشاكل جلدية معينة قد لا تكون قد عانيت منها من قبل.

ففيتامين هـ هو عنصر غذائي حيوي للجسم كله وليس الجلد فقط، ويقال إن استهلاكه عن طريق الفم يكون أكثر فائدة من التطبيق الموضعي لأنك لا تعرف كيف قد تتفاعل بشرتك، يجب على أصحاب البشرة الدهنية والحساسة الامتناع بشكل خاص عن وضع فيتامين (هـ) مباشرة على الجلد، هذا لأنه قد يؤدي إلى ظهور الجلد والطفح الجلدي في البشرة الحساسة بينما يسد المسام في البشرة الدهنية لجعلها أكثر دهنية وعرضة للكسر. وبالتالي، من الأفضل تناولها عن طريق الفم، أيضًا، إذا كنت تتساءل عما يجب فعله بمنتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على فيتامين هـ، فهي تحتوي على كمية قليلة لا تضر البشرة.

فيتامين E الآثار الجانبية للبشرة



وفقا لموقع " onlymyhealth"، فإن الآثار الجانبية لتطبيق فيتامين (هـ) مباشرة على الوجه.

الطفح الجلدي



بينما لا يرى بعض الناس أي مضاعفات، يمكن أن يصاب البعض بطفح جلدي على الوجه يليه التهاب وتورم، قد تظهر البقع الداكنة والاحمرار بعد بضع دقائق وليس على الفور، يظهر هذا بشكل خاص في الأشخاص الذين لديهم بشرة حساسة.

الحساسية



إذا كانت بشرتك حساسة أو شديدة الحساسية ، فإن تطبيق فيتامين هـ مباشرة يمكن أن يؤدي إلى ردود فعل تحسسية، التورم والاحمرار والطفح الجلدي والنتوءات الصغيرة على الجلد والندوب والجلد المتقشر وما إلى ذلك هي علامات مرئية للحساسية على الوجه. إذا كان لديك تاريخ من ردود الفعل التحسسية ، فاستشر الطبيب قبل استخدام فيتامين هـ ، فهذا من شأنه القضاء على المخاطر أو الآثار الجانبية المحتملة.

التهاب الجلد



هذه حالة جلدية ناتجة عن تهيج الجلد ولكن شدتها وأعراضها تختلف من شخص لآخر، قد يصاب بعض الناس فقط بالجلد المتهيج بينما يعاني البعض الآخر من أعراض شديدة مثل الاحمرار والطفح الجلدي والبثور، قد تصاب بالحساسية من أشعة الشمس بسبب تعرض بشرتك لحروق شديدة عندما تعرض نفسك لأشعة الشمس.

التهاب الجلد التماسي



هذا شكل آخر من أشكال التهاب الجلد حيث قد تعاني من تورم مفرط في وجهك ، أو حرقة في العينين ، أو تقشر الجلد ، أو تقرحات أو تقرحات في الفم وما إلى ذلك. لا يقتصر التهاب الجلد هذا على الجلد ولكنه يمتد إلى الجسم كله بما في ذلك العين والفم، قد يؤدي وضع فيتامين هـ على الجلد إلى الإصابة بالتهاب الجلد التماسي الذي قد يتفاقم بمرور الوقت. يجب أن تتعامل مع المشكلة في أقرب وقت ممكن لتجنب أي مضاعفات خطيرة يمكن أن تصبح مشكلة مدى الحياة.

حساسية الجلد



قد يشعر بعض الأشخاص بحساسية الجلد بعد وضع فيتامين هـ على الوجه، في هذه الحالة، اغسلي وجهك على الفور بالماء البارد لحماية بشرتك من الحساسية.

ضع في اعتبارك أن وضع جل فيتامين هـ مباشرة على الجلد يمكن أن يكون ضارًا جدًا. وبالتالي ، يجب عليك استشارة طبيب الجلدية الخاص بك قبل استخدامه. من المهم جدًا معرفة ما هو جيد أو سيء لبشرتك. هذا يمكن أن يمنع مشاكل الجلد ويحافظ على بشرتك صحية ومتوهجة.