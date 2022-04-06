اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تسجيل هزتين أرضيتين فى إقليم سيشوان بجنوب غرب الصين

الأربعاء، 06 أبريل 2022 07:56 ص
تسجيل هزتين أرضيتين فى إقليم سيشوان بجنوب غرب الصين مقياس ريختر - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن المركز الصيني لشبكات الزلازل عن تسجيل هزتين أرضيتين اليوم الأربعاء، بإقليم سيشوان جنوب غرب الصين.

وأوضح المركز أن هزة أرضية شدتها 5.1 درجة بمقياس ريختر هزت مدينة "يبين" صباح اليوم، وأنه تم تسجيلها عند خط عرض 28.22 درجة شمالا وخط طول 105.03 درجة شرقا وعلى عمق 10 كيلومترات.

وأضاف المركز أنه تم تسجيل هزة أخرى اليوم بمدينة ديلنجا في الإقليم، وذلك عند خط عرض 38.50 درجة شمالا وخط طول 97.33درجة شرقا وعلى بعد 126 كيلومترا من المدينة وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد تقارير حتى الآن عن حدوث خسائر بشرية من جراء هاتين الهزتين، ومع ذلك أشارت تقارير إخبارية إلى أنه من المتوقع أن تتأثر حركة السكك الحديدية وأن تتأخر العديد من القطارات عن مواعيدها في المنطقة.

 


إقليم سيشوان

الصين

مدينة ديلنجا

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السكك الحديدية

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