تسجيل معمل عزل مستشفى جامعة القناة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

الإسماعيلية - السيد فلاح

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس ، عن تسجيل معمل الجراحات التخصصيه المعروف بمعمل العزل بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية (الجاهار) وذلك تمهيداً للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقدم "مندور" الشكر لمجلس إدارة المستشفيات الجامعية برئاسة الدكتور أحمد السقا، عميد كلية الطب البشري والدكتور عادل حسن، المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية والدكتور أحمد أنو،ر نائب المدير التنفيذي، وفريق العمل الذى يضم كل من الدكتورة فادية مصطفى رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتورة مها عناني، مدير المعامل والدكتورة نورهان حسن، مدير جودة بالمعامل وطاقم العمل من الفنيين، لجهدهم المتميز حتى يتأهل المعمل للإعتماد من الجاهار كأول معمل تحاليل جامعي فى منطقة القناة يسجل بالهيئة.

وأشار رئيس جامعة قناة السويس، إلى أنه بعد إصدار قانون التأمين الصحي الشامل في مصر، قامت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بوضع معايير الجودة للخدمات الصحية واعتماد تطبيقها على منشآت تقديم الرعاية الطبية حيث شملت متطلبات التسجيل للإعتماد أربعة متطلبات هي المتطلبات الأساسية ،السلامة الوطنية، الجودة الأساسية والدليل التشغيلي للمنشأة وقد قامت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالتركيز على سلامة المرضى وذويهم، سلامة العاملين وسلامة المنشآت الصحية وذلك من خلال متطلبات السلامة الوطنية مؤكداً على حرص الجامعة على تطبيق كافة المعايير لتحقيق هدفنا فى تقديم خدمات صحية متميزة لإقليم القناة وسيناء.