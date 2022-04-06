ترتيب إيلون ماسك فى "قائمة الكبار".. ثروته تعادل الناتج المحلى لـ5 دول

كتبت: نهال أبو السعود

تبلغ القيمة الصافية لايلون ماسك مؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية والرئيس التنفيذي لشركة سبايس اكس الآن حوالي 300 مليار دولار ، وفقًا لتصنيفات فوربس لأثرياء العالم.

وهذا يعني أن ايلون ماسك البالغ من العمر 50 عامًا يتفوق بأكثر من 100 مليار دولار على جيف بيزوس، مؤسس أمازون ومالك شركة Blue Origin المنافسة لماسك في الفضاء.

وقالت شبكة سي ان ان، ان ماسك أحدث عضو مجلس إدارة تويتر، يساوي أكثر من ضعف ثروة المستثمر الأسطوري والرئيس التنفيذي لشركة Berkshire Hathaway (BRKB) وارن بافيت، الذي بدأ الاستثمار في عام 1941 عندما كان في الحادية عشرة من عمره، ويبلغ صافي الثروة الآن حوالي 125 مليار دولار "فقط".

تبلغ قيمة ماسك أيضًا أكثر من ثروات الرئيسين التنفيذيين السابقين لشركة مايكروسوفت، حيث تبلغ ثروة بيل جيتس 136 مليار دولار بينما تبلغ ثروة ستيف بالمر 100 مليار دولار.

ويمكن لماسك شراء جميع فرق الدوري الامريكي البالغ عددها 32 فريقًا (تبلغ قيمتها حاليًا أكثر من 112 مليار دولار، وفقًا لموقع البيانات Sportico) ولا يزال لديه ما يقرب من 190 مليار دولار متبقية.

وتقل ثروة ماسك بنحو 35 مليار دولار فقط عن الناتج المحلي الإجمالي لجنوب إفريقيا، التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 335 مليار دولار، وفقًا للبنك الدولي، ويتجاوز صافي ثروة ماسك الناتج المحلي الإجمالي لكولومبيا وفنلندا وباكستان وشيلي والبرتغال.

من الواضح أن ايلون ماسك في منطقة مجهولة عندما يتعلق الأمر بالثروة. إنه أغنى شخص على الإطلاق ، وفقًا لمجلة فوربس، ومع ذلك ، يجادل بعض الخبراء التاريخيين بأن الصناعيين الأمريكيين الآخرين من القرنين التاسع عشر والعشرين ، مثل جون دي روكفلر وأندرو كارنيجي ، بالإضافة إلى الملوك والحكام مثل مانسا موسى من إمبراطورية مالي في القرن الثالث عشر وأغسطس قيصر - الذي حكم من 27 قبل الميلاد حتى وفاته في 14 بعد الميلاد - ربما كان لديهم ثروة أكبر عند التكيف مع التضخم.