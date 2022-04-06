تحرير 47 محضر تموينى والتحفظ على 30 صندوق بأكثر من التسعيرة فى دمياط

دمياط معتز الشربينى

شن رجال التموين بدمياط بقيادة المحاسب على الغزاوى، مدير عام تموين دمياط حملة موسعة على الأسواق لضبط الأسعار، ومنع الجشع و الاستغلال

وأسفرت الحملات عن ضبط 3 محضر بيع ازيد من التسعيرة لاخشاب الابلاكش وتم التحفظ على 15 صندوق بعدد 140 لوح ابلاكش و15 صندوق بعدد 65 لوح ابلاكش mdf.

كما تم تحرير محضر عدم اعلان اسعار لمستودع بيع اخشاب وتم تحرير محضر اتجار صواريخ العاب نارية ممنوع تداولها، كما تم تحرير 6 محضر بيع سلع بأزيد من التسعيرة وبلغ إجمالى عدد المحاضر 47 محضر متنوع.