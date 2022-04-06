اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 أبريل 2022 10:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 47 محضر تموينى والتحفظ على 30 صندوق بأكثر من التسعيرة فى دمياط

الأربعاء، 06 أبريل 2022 09:58 م
تحرير 47 محضر تموينى والتحفظ على 30 صندوق بأكثر من التسعيرة فى دمياط محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شن رجال التموين بدمياط بقيادة المحاسب على الغزاوى، مدير عام تموين دمياط حملة موسعة على الأسواق لضبط الأسعار، ومنع الجشع و الاستغلال
 
وأسفرت الحملات عن ضبط 3 محضر بيع ازيد من التسعيرة لاخشاب الابلاكش وتم التحفظ على 15 صندوق بعدد 140 لوح ابلاكش و15 صندوق بعدد 65 لوح ابلاكش mdf.
 
كما تم تحرير محضر عدم اعلان اسعار لمستودع بيع اخشاب وتم تحرير محضر اتجار صواريخ العاب نارية ممنوع تداولها، كما تم تحرير 6 محضر بيع سلع بأزيد من التسعيرة وبلغ إجمالى عدد المحاضر 47 محضر متنوع.
 
 
 
 

دمياط

اخبار دمياط

تموين دمياط

اخبار التموبن

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة