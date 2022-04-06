تحريات لكشف ملابسات حادث 3 سيارات واشتعال النار بأتوبيس بمحور 26 يوليو

كتب بهجت أبو ضيف ـ إيهاب المهندس

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات، لكشف ملابسات إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم وقع بين 3 سيارات وأتوبيس بطريق محور 26 يوليو، وأسفر الحادث عن اشتعال النار بالأتوبيس وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بمحور 26 يوليو في الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر إلى ميدان لبنان.

انتقل رجال الإدارة العامة للمرور، وتبين أن حادث تصادم وقع بين 3 سيارات ملاكي، وأتوبيس، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، واشتعال النار بالأتوبيس، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية، حيث تم السيطرة على الحريق وإخماده، وتم رفع آثار الحادث، والاستماع لأقوال المصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.