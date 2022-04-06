تجديد حبس عاطل تخصص فى سرقة كروت الائتمان من كبار السن بالمطرية 15 يوما

كتب عبد الله محمود

قرر قاضى المعارضات، تجديد حبس عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة سرقة كروت الائتمان "الفيزا" من كبار السن خلال قيامهم بسحب أموالهم، مستغلا عدم قدرتهم على معرفة طرق التعامل مع تلك الماكينات.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، يفيد قيام شخص بالنصب على المواطنين من كبار السن أثناء قيامهم بسحب مبالغ مالية من ماكينة الصراف الآلى أمام فرع أحد البنوك . على الفور، انتقلت قوة من وحدة مباحث القسم لمحل البلاغ وتم ضبطه (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وبحوزته «مبلغ مالى، 4 فيزا كارد بأسماء أشخاص مختلفة».

بمواجهته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المواطنين من كبار السن المترددين على ماكينات الصرف الآلى عن طريق الإستيلاء على كروت الفيزا الخاصة بهم بدعوى مساعدتهم فى سحب الأموال من الماكينات، عن طريق مغافلتهم واستبدالها بأُخرى، وسحب مبالغ مالية من حسابهم الشخصى عقب التحصل منهم على الرقم السرى وأن المبلغ المالى وكروت الفيزا المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم، واتهموه بالسرقة وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، واخطرت النيابة العامة ، التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.